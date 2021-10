Youth League 2021/2022, il Milan perde anche contro il Porto (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Milan ci mette il cuore, ma contro il Porto non basta: sono i lusitani a vincere nella sfida valida per la terza giornata della Youth League 2021/2022. I ragazzi di José Tavares si impongono per 3-1 al termine di una partita dominata per lunghi tratti, dove però non sono mancate le chance non sfruttate dalla formazione di Ganz. A cavallo tra primo e secondo tempo, il Porto si è portato sul 2-0 grazie alle reti di Sousa, rapido nello smarcarsi ed efficace nel tiro incrociato, e di Candé, che chiude a rete dopo un’azione personale. Tiro non irresistibile, ma l’estremo difensore rossonero Pseftis non legge bene la traiettoria. Al 66?, Roback dimezza lo svantaggio con un tap-in dopo l’iniziale respinta di Cardoso, ma al 93? arriva il sigillo di Dabo, ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilci mette il cuore, mailnon basta: sono i lusitani a vincere nella sfida valida per la terza giornata della. I ragazzi di José Tavares si impongono per 3-1 al termine di una partita dominata per lunghi tratti, dove però non sono mancate le chance non sfruttate dalla formazione di Ganz. A cavallo tra primo e secondo tempo, ilsi è portato sul 2-0 grazie alle reti di Sousa, rapido nello smarcarsi ed efficace nel tiro incrociato, e di Candé, che chiude a rete dopo un’azione personale. Tiro non irresistibile, ma l’estremo difensore rossonero Pseftis non legge bene la traiettoria. Al 66?, Roback dimezza lo svantaggio con un tap-in dopo l’iniziale respinta di Cardoso, ma al 93? arriva il sigillo di Dabo, ...

