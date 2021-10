Advertising

fisco24_info : Yemen: Unicef, 10mila bambini uccisi o feriti nel conflitto: Dal marzo 2015 ad oggi - fisco24_info : Yemen: Unicef, 10mila bambini uccisi o feriti nel conflitto: Dal marzo 2015 ad oggi - fisco24_info : Yemen: Unicef, 10mila bambini uccisi o feriti nel conflitto: Dal marzo 2015 ad oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen Unicef

Agenzia ANSA

... "il conflitto inha così raggiunto un'altra pietra miliare vergognosa", ha deplorato l'oggi a Ginevra. "Si tratta dell'equivalente di quattro bambini al giorno ed il dato copre solo i ...L'ultimo rapporto congiuntoe OMS identifica 5 acceleratori che possono consentire ai ... Somalia, Sud Sudan, Sudan, Timor - Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Repubblica Unita della Tanzania,, ...Almeno 10.000 bambini sono stati uccisi o feriti in Yemen dallo scoppio dei combattimenti nel marzo 2015 : "il conflitto in Yemen ha così raggiunto un'altra pietra miliare vergognosa", ha deplorato l' ...In mezzo al mare dal 2017, al largo delle coste dello Yemen, c’è una nave con 1,1 milioni di barili di greggio. E’ la Safer, una petroliera in decomposizione che ora rischia di esplodere. Una fuoriusc ...