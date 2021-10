Xiaomi pronta a lanciare la sua prima auto elettrica

(Di martedì 19 ottobre 2021)sul mercato la sua. Il CEO Lei Jun ha affermato che il colosso dell’high tech produrrà in serie le proprienellametà del 2024. Secondo prime indiscrezioni, le primedovrebbero essere un SUV compatto o una berlina.sul mercato

La notizia ha spinto al rialzo il titolo(+5,4% a 22,50 HK$). A marzo,aveva annunciato un investimento da $ 10 miliardi per la nuova divisione di auto elettriche nell'arco dei prossimi ...... tanto che le fonti parlano di una Apple giàad ordinare a BOE un numero cospicuo di ... dove già vengono prodotti schermi OLED per Huawei, Honor,e Vivo.Xiaomi è pronta a lanciare sul mercato la sua prima auto elettrica. L’azienda cinese produrrà le proprie auto nel primo semestre del 2024.La notizia ha spinto al rialzo il titolo Xiaomi (+5,4% a 22,50 HK$). A marzo, Xiaomi aveva annunciato un investimento da $ 10 miliardi per la nuova divisione di auto elettriche ne ...