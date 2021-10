'Xbox non ha bisogno di annunciare nuovi videogiochi all'evento per i suoi 20 anni' (Di martedì 19 ottobre 2021) Come vi abbiamo riportato poche ore fa, Microsoft ha annunciato che a novembre si terrà uno speciale evento per celebrare i 20 anni di Xbox. In questo evento tuttavia non ci saranno nuovi annunci, come è stato sottolineato tra l'altro dal post ufficiale. Anche se alcuni fan sono rimasti delusi da questa affermazione, l'insider Klobrille ha provato a spiegare perché Xbox ha scelto di non fare nessun annuncio. Come riportato da un altro insider, Idle Sloth, Klobrille ha affermato: "Xbox non ha bisogno di annunciare nuovi giochi ora perché ne ha già così tanti annunciati che potrebbe riempire tranquillamente un intero E3 con solo il gameplay. Dico di stare a guardare, specialmente per quanto riguarda Halo Infinite". Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) Come vi abbiamo riportato poche ore fa, Microsoft ha annunciato che a novembre si terrà uno specialeper celebrare i 20di. In questotuttavia non ci sarannoannunci, come è stato sottolineato tra l'altro dal post ufficiale. Anche se alcuni fan sono rimasti delusi da questa affermazione, l'insider Klobrille ha provato a spiegare perchéha scelto di non fare nessun annuncio. Come riportato da un altro insider, Idle Sloth, Klobrille ha affermato: "non hadigiochi ora perché ne ha già così tanti annunciati che potrebbe riempire tranquillamente un intero E3 con solo il gameplay. Dico di stare a guardare, specialmente per quanto riguarda Halo Infinite". Leggi ...

Advertising

Eurogamer_it : #Xbox, niente nuovi annunci all'evento? Un insider spiega perché. - infoitscienza : Xbox ospiterà un evento speciale per il 20° anniversario ma non aspettatevi nuovi annunci - Fannibalockian : Non ho la p*5 ma ho Alan Wake per Xbox 360 ?? e mi saaaa che lo rigiocheró?? - IGNitalia : Microsoft celebrerà i 20 anni di #Xbox e di #Halo durante un nuovo evento in programma per il 15 novembre. Non ci s… - xbox_series : restera' per un bel po' per me il gioco dell'impatto visivo shock per rapporto estensione probabilmente non verra'… -