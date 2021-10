WTA Tenerife 2021 | risultati 19 ottobre Avanti Arantxa Rus | l’oscurità ferma Elina Svitolina

Leggi su oasport

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il primo turno del torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 250), ovvero ilLadies Open, scattato sul cemento outdoor spagnolo, si è completato nella serata italiana con gli ultimi undici match (tranne uno sospeso per oscurità) e da domani scatteranno gli ottavi di finale. In casa Italia c’è grande gioia per il successo di Camila Giorgi, testa di serie numero 4, che supera la qualificata iberica Aliona Bolsova Zadoinov con lo score di 7-6 3-6 6-4, mentre incappa in una brutta sconfitta la wild card azzurra Lucrezia Stefanini, liquidata con un perentorio 6-2 6-0 dall’egiziana Mayar Sherif. Tra gli altri incontri vanno segnalati il successo della neerlandeseRus, la quale elimina la testa di serie numero 5, l’elvetica Viktorija Golubic con lo score di 6-3 6-4, e la sospensione per oscurità ...