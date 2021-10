Whirlpool: Orlando, garantiremo continuità per lavoratori (Di martedì 19 ottobre 2021) "Abbiamo lavorato con il Mise per verificare la congruità di una soluzione che può essere più o meno ravvicinata nel tempo. Ci sono variabili, la prima è capire le disponibilità di Whirlpool di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) "Abbiamo lavorato con il Mise per verificare la congruità di una soluzione che può essere più o meno ravvicinata nel tempo. Ci sono variabili, la prima è capire le disponibilità didi ...

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Orlando Whirlpool: Orlando, garantiremo continuità per lavoratori Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, al tavolo sulla vertenza Whirlpool al Mise. .

Whirlpool Napoli, rinviato al 25 ottobre il tavolo coi ministri: il Consorzio va avanti, sentenza sui licenziamenti il 22 Il tavolo sulla vertenza è rinviato al 25 ottobre con la partecipazione dei ministri Orlando e Giorgetti. È stata questa, secondo quanto si apprende, la decisione comunicata alla ripresa dell'incontro di oggi al Mise tra i sindacati e il viceministro dello Sviluppo Economico, ...

Whirlpool: Fim,Fiom Uilm, governo si impegna su occupazione "Nell'incontro di oggi al Mise il viceministro Todde, che ha presieduto la riunione, ci ha detto che l'impegno del Governo è quello di garantire la continuità occupazionale e quindi di scongiurare i l ...

