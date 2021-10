Whirlpool, Fiom: 'Non molliamo, da Governo ci aspettiamo serietà' (Di martedì 19 ottobre 2021) Circa 500 lavoratori di Whirlpool e di Elica sono arrivati al ministero dello Sviluppo economico in occasione dei due tavoli. Arrivati a Roma in mattinata, erano partiti in corteo dalla Stazione ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Circa 500 lavoratori die di Elica sono arrivati al ministero dello Sviluppo economico in occasione dei due tavoli. Arrivati a Roma in mattinata, erano partiti in corteo dalla Stazione ...

Advertising

fisco24_info : Whirlpool, Fiom: 'Non molliamo, da Governo ci aspettiamo serietà' - Video: I lavoratori a Roma per la vertenza allo… - lifestyleblogit : Whirlpool, Fiom: 'Non molliamo, da Governo ci aspettiamo serietà' - Video - - italiaserait : Whirlpool, Fiom: “Non molliamo, da Governo ci aspettiamo serietà” – Video - ansa_economia : Whirlpool: assemblea lavoratori, oggi striscione allo stadio. Rappa (Fiom-Cgil), comincia una settimana di mobilita… - fisco24_info : Whirlpool: assemblea lavoratori, oggi striscione allo stadio: Rappa (Fiom-Cgil), comincia una settimana di mobilita… -