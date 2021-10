Wanda Nara, Mauro Icardi e la chat con Eugenia Suarez: "Vorrei incontrarti in discoteca" (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ottobre 2021 - Nuova puntata della 'telenovela' Wanda Nara - Mauro Icardi. Al centro dell'attenzione, ora, non sono più i post Instagram, ma le chat Telegram sul telefonino del giocatore ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ottobre 2021 - Nuova puntata della 'telenovela'. Al centro dell'attenzione, ora, non sono più i post Instagram, ma leTelegram sul telefonino del giocatore ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - Gazzetta_it : 'Vorrei incontrarti in discoteca': il messaggio diretto a Icardi scoperto da Wanda Nara - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - Tommy_Rabbit : Mauro Icardi avrebbe tradito Wanda Nara accasandosi con Mino Raiola. #Icardi #WandaNara -