Wanda Nara fa pedinare Icardi e poi chiede il divorzio: cifra da paura! (Di martedì 19 ottobre 2021) In Argentina sono sicuri, fra Mauro Icardi e Wanda Nara, sarà divorzio. La show girl dopo aver scoperto il tradimento da parte del marito, avrebbe deciso di non perdonarlo e di mettere fine alla relazione. La donna avrebbe assunto anche un investigatore privato, per trovare le prove e confermare i suoi sospetti. Inoltre avrebbe anche fatto hackerare il telefono del marito ed è cosi che avrebbe scoperto i messaggi della Suarez. Sembrerebbe che la Suarez, ogni volta che Icardi pubblicava una foto con Wanda Nara, lo chiamasse per sapere come procedeva con la moglie. Secondo quanto trapelato fra i tanti messaggi scambiati fra i due ci sarebbe anche questo, inviato dalla Suarez all’attaccante del Psg. “Un giorno io e te dovremmo vederci per andare a festeggiare, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) In Argentina sono sicuri, fra Mauro, sarà. La show girl dopo aver scoperto il tradimento da parte del marito, avrebbe deciso di non perdonarlo e di mettere fine alla relazione. La donna avrebbe assunto anche un investigatore privato, per trovare le prove e confermare i suoi sospetti. Inoltre avrebbe anche fatto hackerare il telefono del marito ed è cosi che avrebbe scoperto i messaggi della Suarez. Sembrerebbe che la Suarez, ogni volta chepubblicava una foto con, lo chiamasse per sapere come procedeva con la moglie. Secondo quanto trapelato fra i tanti messaggi scambiati fra i due ci sarebbe anche questo, inviato dalla Suarez all’attaccante del Psg. “Un giorno io e te dovremmo vederci per andare a festeggiare, ...

