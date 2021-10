Wanda Nara e Icardi verso il divorzio? Così avrebbe scoperto il 'tradimento' di Maurito (Di martedì 19 ottobre 2021) Ha sempre più le sembianze di una Spy story la rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Ogni giorno che passa spuntano nuovi dettagli inediti. Il tentativo di riconciliazione sarebbe infatti andato a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Ha sempre più le sembianze di una Spy story la rottura trae Mauro. Ogni giorno che passa spuntano nuovi dettagli inediti. Il tentativo di riconciliazione sarebbe infatti andato a ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - sportmediaset : Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - FabrizioCorbia : RT @FootballAndDre1: Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui dopo il circo Togni, il… - Zeta80312731 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui -