Wanda Nara e Icardi: pronti alla separazione, lei ha assunto un investigatore privato? (Di martedì 19 ottobre 2021) In Argentina sono ormai sicuri, fra Mauro Icardi e Wanda Nara ci sarà divorzio. La show girl avrebbe scoperto il tradimento del marito, così avrebbe deciso di non perdonarlo e di mettere fine alla relazione. Wanda Nara HA assunto UN INVESTOGATORE privato PER SAPERE LA VERITà? – Wanda Nara avrebbe assunto anche un investigatore privato, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) In Argentina sono ormai sicuri, fra Mauroci sarà divorzio. La show girl avrebbe scoperto il tradimento del marito, così avrebbe deciso di non perdonarlo e di mettere finerelazione.HAUN INVESTOGATOREPER SAPERE LA VERITà? –avrebbeanche un, L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - CorSport : #Icardi pedinato, #Wanda Nara vuole il divorzio: la cifra è pazzesca! - infoitsport : Wanda Nara-Icardi, ora è un triangolo: spunta Rodrigo De Paul! - infoitsport : Icardi, 'malessere psicologico' per la separazione da Wanda Nara: salta il Lipsia -