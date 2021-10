Wanda Nara e Icardi dopo le corna il divorzio altro che pace | le news

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 ottobre 2021) La foto di Mauroieri, con la suavicino, ci aveva fatto credere che la crisi fosse rientrata e che la, avesse avuto solo un momento di grande gelosia nei confronti di suo marito. Ma a quanto pare le cose non stanno proprio come il calciatore vuole farci credere. In molti ieri hanno persino pensato chepotessero essere vittime di uno scherzo de Le Iene o di qualcosa del genere. Ma in realtà la verità sembra essere un’altra. Pare proprio che i due siano separati e che potrebbero persino divorziare a breve. Sarebbe assolutamente vera la storia di del tradimento.avrebbe scambiato dei messaggi con la modella di cui si era parlato sin dalle prime ore di questa vicenda. Non solo, secondo quanto riferiscono i media argentini, ci ...