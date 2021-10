Wanda Nara chiederà il divorzio, la sua scoperta è davvero raccapricciante (Di martedì 19 ottobre 2021) La scoperta su Mauro Icardi ha segnato la rottura con Wanda Nara, la quale ha deciso di chiedere il divorzio In queste ultime ore si rincorrono voci su un presunto tradimento di Mauro Icardi che domenica sera, sembra essersi recato a Milano per chiedere perdono alla moglie Wanda Nara. Tuttavia la showgirl ha pubblicato un messaggio via social senza anello al dito: “Preferisco la mia mano così“. Dunque la donna sembra non avere alcuna intenzione di riappacificarsi con il marito. Il famoso calciatore però ha confuso tutti noi pubblicando degli scatti insieme alla moglie, accompagnati da tanti cuori rossi. Molti follower perciò hanno pensato che potrebbe trattarsi di uno scherzo organizzato da Le Iene alla coppia. Secondo i media argentini sarebbe nata una relazione ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 ottobre 2021) Lasu Mauro Icardi ha segnato la rottura con, la quale ha deciso di chiedere ilIn queste ultime ore si rincorrono voci su un presunto tradimento di Mauro Icardi che domenica sera, sembra essersi recato a Milano per chiedere perdono alla moglie. Tuttavia la showgirl ha pubblicato un messaggio via social senza anello al dito: “Preferisco la mia mano così“. Dunque la donna sembra non avere alcuna intenzione di riappacificarsi con il marito. Il famoso calciatore però ha confuso tutti noi pubblicando degli scatti insieme alla moglie, accompagnati da tanti cuori rossi. Molti follower perciò hanno pensato che potrebbe trattarsi di uno scherzo organizzato da Le Iene alla coppia. Secondo i media argentini sarebbe nata una relazione ...

