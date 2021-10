Wanda Nara chiede il divorzio a Icardi: la cifra è spaventosa (Di martedì 19 ottobre 2021) Momenti difficili tra Wanda Nara e Mauro Icardi, con la possibile richiesta di divorzio da parte dell’ argentina. Si parla di cifre clamorose Si pensava ad un riavvicinamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo i post che l’attaccante del Psg aveva mostrato su Instagram. Segnali di pace e distensione che portavano ad immaginare ad L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Momenti difficili trae Mauro, con la possibile richiesta dida parte dell’ argentina. Si parla di cifre clamorose Si pensava ad un riavvicinamento trae Mauro, dopo i post che l’attaccante del Psg aveva mostrato su Instagram. Segnali di pace e distensione che portavano ad immaginare ad L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - CorSport : #Icardi pedinato, #Wanda Nara vuole il divorzio: la cifra è pazzesca! - mrf4ssy : RT @yleniaindenial1: semplicemente nutrendomi del cinema regalato da Wanda Nara e Mauro Icardi - Pira6819 : RT @GnocchiGene: Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme. Lei ha accettato la sua proposta di spalmare il tradimento in più anni #WandaNar… -