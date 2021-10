Von der Leyen | Fortemente preoccupata | Polonia lancia sfida diretta all' Ue

(Di martedì 19 ottobre 2021) “La Commissione europea sta analizzando la sentenza della Corte suprema polacca, ma posso già dirvi oggi che sonoperché essa mette in discussione la base dell’Unione europea. Costituisce unaall’unità degli ordinamenti giuridici europei”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel dibattito al Parlamento europeo sullo Stato di diritto in, sottolineando che ”è la prima volta in assoluto che il tribunale di uno Stato membro rileva l’incompatibilità dei Trattati Ue con la Costituzione nazionale. E questo ha gravi conseguenze per il popolo polacco perché la decisione ha un impatto diretto sulla protezione della magistratura”. “La Commissione Ue reagirà e le opzioni sono note” ha aggiunto von der ...

Sarà presente anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki è presente oggi alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo per rispondere personalmente agli attacchi contro la sentenza della Corte costituzionale polacca.