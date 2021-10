Von der Leyen alla Polonia: 'Non permetteremo che i valori dell'Ue siano messi a rischio' (Di martedì 19 ottobre 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo ha ribadito che sul rispetto dello stato di diritto in Polonia "non permetteremo che i valori Ue ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 ottobre 2021) La presidentea Commissione europea, Ursula von der, nel suo intervento al Parlamento europeo ha ribadito che sul rispettoo stato di diritto in"nonche iUe ...

Advertising

lmisculin : Ursula von der Leyen non le manda a dire al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Continuate a violare lo stat… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Von der Leyen: 'la sentenza della corte polacca è una sfida diretta all' Unione europea. Mette in discuss… - chetempochefa : - “Hai invitato la von der Leyen a mangiare a Trastevere?” - “Sì perché buono lì eh… però ho detto: signó, venga d… - koaz74 : RT @Testament73: E #stacce Von der Leyen, la sentenza della corte polacca è una sfida diretta all'Ue - Europarlamento - - repubblica : Strasburgo, il premier polacco: 'L'Ue è il nostro posto, ma non è uno Stato'. Von der Leyen: 'Non tollereremo che i… -