Volley, serie A1 femminile 3. giornata. E’ ancora Conegliano-Novara: secondo round della sfida infinita (Di martedì 19 ottobre 2021) sfida infinita, seconda puntata. Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si ritrovano, una di fronte all’altra, meno di un mese dopo la Supercoppa, già alla terza di campionato, giovedì sera (20.30), a chiudere il primo turno infrasettimanale della stagione e a giocare per la leadership del campionato. In realtà Conegliano si gioca qualcosa in più perchè è arrivata a quota 67 vittorie consecutive e le mancano solo 5 partite per essere la squadra con la striscia vincente più lunga di sempre in Italia e 6 per eguagliare il Vakifbank e prendersi il record mondiale. L’ostacolo Novara è sicuramente quello più complicato da superare sulla carta per le venete che devono fare i conti con tante defezioni: non ci saranno sicuramente Syllla e Fahr ma anche Folie ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021), seconda puntata. Prosecco Doc Imocoe Igor Gorgonzolasi ritrovano, una di fronte all’altra, meno di un mese dopo la Supercoppa, già alla terza di campionato, giovedì sera (20.30), a chiudere il primo turno infrasettimanalestagione e a giocare per la leadership del campionato. In realtàsi gioca qualcosa in più perchè è arrivata a quota 67 vittorie consecutive e le mancano solo 5 partite per essere la squadra con la striscia vincente più lunga di sempre in Italia e 6 per eguagliare il Vakifbank e prendersi il record mondiale. L’ostacoloè sicuramente quello più complicato da superare sulla carta per le venete che devono fare i conti con tante defezioni: non ci saranno sicuramente Syllla e Fahr ma anche Folie ...

