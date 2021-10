Vlahovic contestato dai tifosi della Fiorentina | “Immagini pesanti”

Advertising

OsimoSiamoNoi : Fiorentina, Vlahovic contestato dai tifosi: 'Sei un gobbo di m...' - sportli26181512 : I flop della Serie A: Veretout o Insigne, chi l’ha calciato peggio? Romagnoli poco lucido, Vlahovic contestato: Ecc… - LALAZIOMIA : I flop della Serie A: Veretout o Insigne, chi l’ha calciato peggio? Romagnoli poco lucido, Vlahovic contestato - cmdotcom : I flop della Serie A: #Veretout o #Insigne, chi l’ha calciato peggio? #Romagnoli poco lucido, #Vlahovic contestato… - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: La #Fiorentina stava andando molto bene, poi: - un noto opinionista lancia #Italiano come il nuovo vate del calcio mondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic contestato

(Fiorentina) 4 L'ombra di sé stesso.a fine partita da alcuni tifosi viola. Vi lascio indovinare i francesismi. SOTTIL (Fiorentina) 4,5 Si fa espellere per due falli. E la ...... sono andati sotto il curvino dei tifosi viola (circa 750 al seguito), in molti hanno applaudito ma qualcuno se l'è presa soprattutto con Dusan. 'Pezzo di m…', 'gobbo di m…', ...Dusan Vlahovic è stato contestato dai tifosi della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Venezia: è intervenuto il suo compagno Venuti ...Il 21enne, che non ha avuto molte occasioni per segnare (a fine partita un bellissimo tiro a giro che ha sfiorato il palo), è stato duramente criticato. Ovviamente la questione del rinnovo incide sull ...