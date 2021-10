Vivi e esplora la storia con Discovery Tour | Viking Age | ora disponibile

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ubisoft annuncia cheAge, un gioco educativo che permette a tutti di interagire con lae le tradizioni del mondo vichingo, è finalmenteAge è gratis per tutti i giocatori di Assassin’s Creed® Valhalla. La versione standalone per PC diAge ètramite Ubisoft Connect e sullo Store Epic Games al prezzo di 19, 99€. Per giocare, potrai anche abbonarti a Ubisoft+* su PC. Sarànel 2022 come standalone per Xbox One, Xbox Series S X, PlayStation®4, PlayStation®5, Stadia** e Amazon Luna. Dopo: Ancient Egypt e ...