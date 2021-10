Viola al Bologna, tutto confermato. Ora le visite mediche (Di martedì 19 ottobre 2021) tutto confermato come da nostra anticipazione, Nicolas Viola si è presentato puntale a Casteldebole per svolgere le visite mediche con il Bologna. Il centrocampista, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Benevento, farà presto parte della rosa di Mihajlovic. FOTO: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021)come da nostra anticipazione, Nicolassi è presentato puntale a Casteldebole per svolgere lecon il. Il centrocampista, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Benevento, farà presto parte della rosa di Mihajlovic. FOTO: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

