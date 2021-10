Vincolo triennale, affondo di Pittoni: “Proporrò sblocco per i neoassunti” (Di martedì 19 ottobre 2021) I docenti vincolati chiedono l'intervento della politica per risolvere l'ormai annoso problema riguardante il Vincolo triennale. Il senatore della Lega, Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, su Facebook, annuncia che proporrà al primo decreto legge utile due emendamenti per "migliorare" la situazione degli insegnanti sottoposti a Vincolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 ottobre 2021) I docenti vincolati chiedono l'intervento della politica per risolvere l'ormai annoso problema riguardante il. Il senatore della Lega, Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, su Facebook, annuncia che proporrà al primo decreto legge utile due emendamenti per "migliorare" la situazione degli insegnanti sottoposti a. L'articolo .

Advertising

cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Vincolo triennale, affondo di Pittoni: 'Proporrò sblocco per i neoassunti' - Orizzonte Scuola Notizie - mariopittoni : Vincolo triennale, affondo di Pittoni: 'Proporrò sblocco per i neoassunti' - Orizzonte Scuola Notizie… - scuolainforma : Assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e vincolo triennale: doppio emendamento Pittoni - ProDocente : Vincolo triennale, affondo di Pittoni: “Proporrò sblocco per i neoassunti” - orizzontescuola : Vincolo triennale, affondo di Pittoni: “Proporrò sblocco per i neoassunti” -