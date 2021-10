VIDEO Porto-Milan 1-0, gol Champions League: highlights e sintesi. Terza sconfitta per i rossoneri (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è disputata oggi, martedì 14 settembre, la prima giornata del Gruppo B della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Portogallo in cui il Porto è stato opposto al Milan. I lusitani vincono per 1-0 e vanno a +4 sui rossoneri, ora vicini all’eliminazione. highlights Porto-Milan 1-0 IL GOL DI LUIS DIAZ Perfectly placed by Lucho! Luis Díaz scores his first Champions League goal of the season as Porto lead Milan by the minimum difference! pic.twitter.com/QXfbUvQ2Ww — Parceros United (@ParcerosUnited) October 19, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Si è disputata oggi, martedì 14 settembre, la prima giornata del Gruppo B delladi calcio, con la sfida prevista ingallo in cui ilè stato opposto al. I lusitani vincono per 1-0 e vanno a +4 sui, ora vicini all’eliminazione.1-0 IL GOL DI LUIS DIAZ Perfectly placed by Lucho! Luis Díaz scores his firstgoal of the season asleadby the minimum difference! pic.twitter.com/QXfbUvQ2Ww — Parceros United (@ParcerosUnited) October 19, 2021 Foto: LaPresse

