Victoria De Angelis: Se ingrandisci la foto si nota tutto (Di martedì 19 ottobre 2021) Victoria De Angelis un concentrato di sensualità come sempre; la bassista dei Maneskin pubblica un nuovo scatto. Sensualità e provocazione per Victoria (foto: Instagram).Tra le donne più amate del momento c'è sicuramente lei, Victoria De Angelis, conosciuta da tutti come la bassista dei Maneskin. La vittoria sul palco dell'Ariston ha lanciato definitivamente il gruppo romano, pronto a prendersi la scena nel mondo del rock. Oltre che con la loro musica, i membri del gruppo incantano il pubblico per la loro personalità, compresa Victoria; dotata di una particolare bellezza, la giovane continua a far impazzire tutti i suoi fan. Victoria De Angelis, il nuovo scatto obbliga allo zoom Oltre al frontman Damiano, a rubare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Angelis Måneskin, ecco il video ufficiale di 'Mammamia' Già sostanzialmente 'accompagnato' da un lyric video e da un trailer nel quale Victoria de Angelis , la bassista del gruppo, dava di qualcuno la definizione 'He's so f***ing annoying', è stato ...

Maneskin, grande attesa per il nuovo album 'Teatro d'ira': ecco tutte le anticipazioni 'Coraline', si legge sull'account ufficiale del gruppo, in un post in cui si vede Victoria De Angelis suonare la chitarra, è 'la nostra fiaba, il racconto di una bambina che non trova il suo spazio ...

Victoria De Angelis: le passioni segrete della bassista dei Maneskin CheDonna.it Mammamia dei Maneskin: testo, traduzione e significato Mammamia è il nuovo singolo dei Maneskin, famoso gruppo musicale rock italiano formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan .... Mammamia dei Manes ...

Victoria De Angelis: le passioni segrete della bassista dei Maneskin Non c'è solo la musica tra le passioni di Victoria De Angelis: la bassista dei Maneskin ha altri due amori che in pochi conoscono.

