Viaggio verso la luce meridiana di Tropea

Nel suo primo romanzo, E poi viene il sole, Francesca Saveria Chindamo, trasfigura la sua esperienza di un cammino di ricerca spirituale. Nella vicenda del protagonista si intreccia la sofferta storia della stessa scrittrice, che sperimenta il valore maieutico della scrittura, attraverso un "passaggio" da Nord a Sud. Questo trasferimento corrisponde al ritorno alle origini ma anche un itinerario di redenzione e di rinascita, come si evince dal titolo, evocando il pellegrinaggio dantesco nella Commedìa a 700 anni dalla sua scomparsa (14 settembre 1321). L'opera è stata presentata a Laureana di Borrello, cittadina in provincia di Reggio Calabria dove la famiglia ha gettato le sue radici storiche con un ruolo illustre nel campo sociale, politico e culturale. Un'occasione per la stessa autrice di scoprire il luogo dove i suoi antenati hanno vissuto.

