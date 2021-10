Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 19:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLACIRCONE TORNATA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SULLA VIA APPIA QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA INCROCIO VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DI ALBANO SEMPRE UN INCIDENTE CREA CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TOR LUPARA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO è TUTTO Servizio fornito da Astral