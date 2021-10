Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 19:35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO SULLA TANGENZIALE UN INCIDENTE CREA DISAGI TRA LE USCITE VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SEMPRE UN INCIDENTE CREA CODE SULL AVI ALAURENTINA TRA IL RACCORDO E VIA CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE TRIGORIA SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA TRA I SVINCOLI CASILINA E APPIA CI SONO CODE IN USCITA SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO FINO ALTEZZA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE DA MARCO CILUFFO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral