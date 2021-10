Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 08:45 (Di martedì 19 ottobre 2021) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2021 ORE 08:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA. MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, PROSEGUENDO, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO BLOCCATO INVECE SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST; TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 08:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA. MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, PROSEGUENDO, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LAFIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO BLOCCATO INVECE SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST; TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, ...

