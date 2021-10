Via libera del Cdm alla manovra. Rifinanziato il reddito di cittadinanza. Misero il fondo contro il caro-bollette (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessun suspense. Via libera del Consiglio dei ministri al Documento programmatico di bilancio. Che nelle prossime ore verrà inviato a Bruxelles. Quasi tre ore di riunione per definire la cornice della manovra da 23 miliardi. manovra, confermato il reddito di cittadinanza Confermato come era stato anticipato, lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021. Sul reddito durante l’anno del Covid sono state stanziate extra-risorse. Che con il ritorno alla normalità potrebbero non più essere necessarie. Nel dettaglio è di 8,8 miliardi a la posta prevista in manovra per rifinanziare il giocattolo grillino. Che avrebbe dovuto sconfiggere la povertà. Per il 2022 erano previsti 7,6 miliardi, come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessun suspense. Viadel Consiglio dei ministri al Documento programmatico di bilancio. Che nelle prossime ore verrà inviato a Bruxelles. Quasi tre ore di riunione per definire la cornice dellada 23 miliardi., confermato ildiConfermato come era stato anticipato, lo stanziamento per ildiprevisto per il 2021. Suldurante l’anno del Covid sono state stanziate extra-risorse. Che con il ritornonormalità potrebbero non più essere necessarie. Nel dettaglio è di 8,8 miliardi a la posta prevista inper rifinanziare il giocattolo grillino. Che avrebbe dovuto sconfiggere la povertà. Per il 2022 erano previsti 7,6 miliardi, come ...

fattoquotidiano : #ULTIMORA / OK AL DOCUMENTO DI BILANCIO '1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza e superbonus fino al 202… - fattoquotidiano : Via libera all’unanimità al Documento di bilancio: 1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza, superbonus fin… - AngeloCiocca : La #Polonia , con il tacito assenso dell'Ue, dà il via libera al muro anti #migranti E no: non è #Trump, ma uno S… - Adriano07883742 : RT @SecolodItalia1: Via libera del Cdm alla manovra. Rifinanziato il reddito di cittadinanza. Misero il fondo contro il caro-bollette https… - SecolodItalia1 : Via libera del Cdm alla manovra. Rifinanziato il reddito di cittadinanza. Misero il fondo contro il caro-bollette… -