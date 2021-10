Verso una manovra da 23 miliardi, 8 destinati al taglio delle tasse (Di martedì 19 ottobre 2021) Una manovra da 23 miliardi con 8 (di cui 7 "nuovi") destinati alla riduzione delle tasse, maggiori risorse per il reddito di cittadinanza, con un impegno a rivederne il "meccanismo". Carte ancora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Unada 23con 8 (di cui 7 "nuovi")alla riduzione, maggiori risorse per il reddito di cittadinanza, con un impegno a rivederne il "meccanismo". Carte ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso una Verso una manovra da 23 miliardi, 8 destinati al taglio delle tasse Nel corso della riunione, secondo quanto si apprende, non sarebbe stata fornita una cifra precisa sul costo della misura. "Ci sono dei soldi in più sul reddito di cittadinanza, abbiamo chiesto la ...

La Russia verso nuove restrizioni contro boom contagi La Russia alle prese con un boom di contagi e i record di morti giornalieri per il Covid pensa a reintrodurre una serie di restrizioni per fermare la diffusione del virus. Il vice primo ministro russo Tatyana Golikova ha proposto che il Paese introduca giorni non lavorativi dal 30 ottobre al 7 novembre, e in ...

