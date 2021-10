Verso la Legge di bilancio 2022: cuneo fiscale, tasse, pensioni, bonus. Prime novità (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il varo del Decreto fiscale il governo è al lavoro in queste ore sulla Legge di bilancio 2022: perno cruciale saranno il capitolo fiscale, le famiglie e il lavoro. Ma ci sarà anche spazio per ambiente e sostenibilità, istruzione e la revisione del sistema pensioni. E proprio il Consiglio dei ministri si riunisce alle 16 e 30 a Palazzo Chigi oggi 19 ottobre per discutere e approvare il Documento programmatico di bilancio, cornice di riferimento della prossima Manovra, che dovrebbe valere sui 23 miliardi di euro. E’ quanto emerge al termine della cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio che si è svolta stamane a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono diversi partecipanti alla riunione, sarebbe stato confermato che alla prossima ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il varo del Decretoil governo è al lavoro in queste ore sulladi: perno cruciale saranno il capitolo, le famiglie e il lavoro. Ma ci sarà anche spazio per ambiente e sostenibilità, istruzione e la revisione del sistema. E proprio il Consiglio dei ministri si riunisce alle 16 e 30 a Palazzo Chigi oggi 19 ottobre per discutere e approvare il Documento programmatico di, cornice di riferimento della prossima Manovra, che dovrebbe valere sui 23 miliardi di euro. E’ quanto emerge al termine della cabina di regia sul Documento programmatico diche si è svolta stamane a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono diversi partecipanti alla riunione, sarebbe stato confermato che alla prossima ...

