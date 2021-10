Verona: prima della somministrazione ruba il certificato vaccinale e scappa (Di martedì 19 ottobre 2021) L'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro ha dato una spinta decisa alla campagna vaccinale nel nostro paese. Il Green Pass sul luogo di lavoro Proprio negli ultimi dieci giorni i centri vaccinali del nostro paese hanno visto un aumento (seppur contenuto) del flusso umano. Si tratta in maggior parte di lavoratori che vogliono evitare di ‘andare avanti' con Green Pass ottenuti tramite tamponi. Un episodio singolare è avvenuto a San Bonifacio in provincia di Verona, a dimostrazione che alcuni scettici nei confronti del vaccino sono disposti a compiere atti oggettivamente clamorosi. I fatti di San Bonifacio Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, si è presentato senza prenotazione al Palaferroli, hub vaccinale del comune veronese, per la sua prima dose del farmaco. Dopo l'accettazione, ha fatto ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 19 ottobre 2021) L'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro ha dato una spinta decisa alla campagnanel nostro paese. Il Green Pass sul luogo di lavoro Proprio negli ultimi dieci giorni i centri vaccinali del nostro paese hanno visto un aumento (seppur contenuto) del flusso umano. Si tratta in maggior parte di lavoratori che vogliono evitare di ‘andare avanti' con Green Pass ottenuti tramite tamponi. Un episodio singolare è avvenuto a San Bonifacio in provincia di, a dimostrazione che alcuni scettici nei confronti del vaccino sono disposti a compiere atti oggettivamente clamorosi. I fatti di San Bonifacio Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, si è presentato senza prenotazione al Palaferroli, hubdel comune veronese, per la suadose del farmaco. Dopo l'accettazione, ha fatto ...

