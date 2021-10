Vendeva abbonamenti fasulli alle pay tv: denunciato lui e oltre 1800 suoi “clienti” (Di martedì 19 ottobre 2021) Ha venduto tra il 2017 e il 2020 migliaia di abbonamenti contraffatti a oltre 1800 persone e ora dovrà rispondere di contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica. A finire al centro delle indagini della Procura di Varese è Giovanni Morelli, un settantenne originario del posto ma nato in Belgio e tornato poi in Italia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Ha venduto tra il 2017 e il 2020 migliaia dicontraffatti apersone e ora dovrà rispondere di contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica. A finire al centro delle indagini della Procura di Varese è Giovanni Morelli, un settantenne originario del posto ma nato in Belgio e tornato poi in Italia L'articolo

