Vasco Rossi senza concerti: “La mia vita priva di senso” (Di martedì 19 ottobre 2021) La vita di Vasco Rossi senza concerti è priva di senso. Lo dichiara in una intervista su RTL 102.5, ospite del programma The Flight con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto. Il rocker di Zocca sente in modo particolare la mancanza del palco e delle esibizioni dal vivo in tutta la penisola. Non vede l’ora di poter tornare finalmente ad esibirsi per i suoi fan e intanto rilascia il primo singolo inedito, estratto dal nuovo disco. Si intitolano entrambi Siamo Qui. Mentre il singolo è già disponibile in rotazione radiofonica, l’album sarà in vendita a novembre. “Siamo qui, pieni di guai”, canta il Blasco e approfondisce queste parole nel corso dell’intervista su RTL. “Mi è venuta senza pensarci questa frase. Io inizio le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladidi. Lo dichiara in una intervista su RTL 102.5, ospite del programma The Flight con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto. Il rocker di Zocca sente in modo particolare la mancanza del palco e delle esibizioni dal vivo in tutta la penisola. Non vede l’ora di poter tornare finalmente ad esibirsi per i suoi fan e intanto rilascia il primo singolo inedito, estratto dal nuovo disco. Si intitolano entrambi Siamo Qui. Mentre il singolo è già disponibile in rotazione radiofonica, l’album sarà in vendita a novembre. “Siamo qui, pieni di guai”, canta il Blasco e approfondisce queste parole nel corso dell’intervista su RTL. “Mi è venutapensarci questa frase. Io inizio le ...

Advertising

Corriere : Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» - HuffPostItalia : Vasco Rossi: 'Da Salvini e Meloni toni divisivi che creano solo odio' - vascorossi : Fuori dappertutto ???? con super pillola del making of by #pepsyromanoff ???? presave link: - veneziaradiotv : “Siamo qui”: Vasco Rossi presenta il suo nuovo album - martuskuvi : Oggi è una bellissima giornata, a Belluno non fa nemmeno tanto freddo, tengo la finestra aperta per arieggiare un p… -