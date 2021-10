“Vanno squalificati, ora!”. GF Vip 6, rivolta contro i due concorrenti: stavolta hanno passato il segno (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo spettro della squalifica continua ad aggirarsi tra le mura della Casa. Al Grande Fratello Vip sono stati diversi i concorrenti ad andare vicino al provvedimento più pesante di Alfonso Signorini e del suo staff. Ad esempio ha fatto discutere l’espressione usata da Katia Ricciarelli che ha esclamato: “Dio bono” che è un intercalare tipico veneto. Poi anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan hanno rischiato, anche di più, perché hanno bisbigliato tra loro coprendosi i microfoni. Un comportamento contro il regolamento, che però non è valso loro la squalifica. Poi è stata la volta di Manila Nazzaro che si è lasciata scappare un’espressione decisamente fuori luogo. Parlando con Miriana la showgirl ha esclamato: “Io elasticini per diecimila persone ce li avevo e li ho lasciati nel beauty che è andato a casa. Ma io ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo spettro della squalifica continua ad aggirarsi tra le mura della Casa. Al Grande Fratello Vip sono stati diversi iad andare vicino al provvedimento più pesante di Alfonso Signorini e del suo staff. Ad esempio ha fatto discutere l’espressione usata da Katia Ricciarelli che ha esclamato: “Dio bono” che è un intercalare tipico veneto. Poi anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisanrischiato, anche di più, perchébisbigliato tra loro coprendosi i microfoni. Un comportamentoil regolamento, che però non è valso loro la squalifica. Poi è stata la volta di Manila Nazzaro che si è lasciata scappare un’espressione decisamente fuori luogo. Parlando con Miriana la showgirl ha esclamato: “Io elasticini per diecimila persone ce li avevo e li ho lasciati nel beauty che è andato a casa. Ma io ...

