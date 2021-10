Vanessa Ferrari | 15 anni da Campionessa del Mondo | “Quella ragazzina sognatrice è diventata una donna | scritta una storia indelebile”

Advertising

Eurosport_IT : Esattamente 15 anni fa Vanessa Ferrari diventava campionessa mondiale: un trionfo splendido, unico e irripetibile c… - bragherissima : 19.10.2006 vanessa ferrari diventa campionessa mondiale, la prima italiana a vincere l’oro mondiale - Silvia_Majoraj : RT @Eurosport_IT: Esattamente 15 anni fa Vanessa Ferrari diventava campionessa mondiale: un trionfo splendido, unico e irripetibile che ci… - perryftgoulding : RT @Eurosport_IT: Esattamente 15 anni fa Vanessa Ferrari diventava campionessa mondiale: un trionfo splendido, unico e irripetibile che ci… - giuliapupilla : RT @Eurosport_IT: Esattamente 15 anni fa Vanessa Ferrari diventava campionessa mondiale: un trionfo splendido, unico e irripetibile che ci… -

Per trovare le ultime Finali in casa Italia bisogna risalire al 2017 , cone Lara Mori al corpo libero. Stesso copione nel 2014, sempre coned Erika Fasana al quadrato. Soltanto in due occasioni, sempre negli ultimi 70 anni, abbiamo avuto due ...Noi dobbiamo essere fieri di atlete come, argento a Tokyo nella ginnastica artistica a 31 anni". Un caso che dimostra quanto sia eccessiva la fretta con cui le società vogliano ...Vanessa Ferrari ha scritto la storia della ginnastica artistica in Italia. Uno sport che al femminile non era mai riuscito a regalare grandissimi risultati al nostro Paese e che è esploso all'inizio d ...La ginnastica artistica italiana continua a riscuotere successi in questo 2021 da ricordare. Dopo la storica medaglia d’argento di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Tokyo al corpo libero, che ha ripor ...