Van Gogh | all' asta un acquarello rubato dai nazisti e riapparso dopo 116 anni

Londra, 19 ottobre 2021 - Dietro ai suoi colori brillanti si nasconde un oscuro passato che lo ha tenuto nascosto per oltre un secolo. Meules de blé , acquerello di Vincent, andrà all'asta dopo 116 anni dall'ultima apparizione in pubblico. Il dipinto , che rappresenta una tranquilla scena campestre , con due contadine che raccolgono il grano, ha una storia ...dedicata a una delle opere più note di Vincent(Zundert, 1853 " Auvers - sur - Oise, 1890) la mostra appena inaugurata alMuseum di Amsterdam , The Potato Eaters: Mistake or Masterpiece? , ricostruzione quasi "biografica" ...Non si vedeva dal 1905 ad Amsterdam. Il dipinto era stato trafugato dai nazisti, poi acquistato da un privato. La casa d'aste londinese lo venderà l'11 novembre ...Il Van Gogh Museum di Amsterdam costruisce attorno al capolavoro facente parte delle proprie collezioni una mostra che racconta genesi e fortuna critica de “I mangiatori di patate”. Con una sorpresa: ...