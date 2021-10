Valerio Duro trovato morto a 18 anni: era scomparso domenica a Roma. 'Si è buttato dal ponte di Ariccia' (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragico epilogo per , il ragazzo appena 18enne che era scomparso da casa la mattina di domenica alle 9. Il giovane è stato trovato senza vita ieri sera intorno alle 22 sotto al ponte di Ariccia, a ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragico epilogo per , il ragazzo appena 18enne che erada casa la mattina dialle 9. Il giovane è statosenza vita ieri sera intorno alle 22 sotto aldi, a ...

occhio_notizie : Il giovane è stato trovato morto nei pressi del Ponte di Ariccia, noto come il ponte dei suicidi - nonsochescrivee : RT @only_thebr4vee: URGENTE!! Valerio Duro è scomparso a diciassette anni da Cinecittà a Roma. Di lui non si hanno più notizie da domenica… - meleonoray : RT @only_thebr4vee: URGENTE!! Valerio Duro è scomparso a diciassette anni da Cinecittà a Roma. Di lui non si hanno più notizie da domenica… - fvdesunshine : RT @only_thebr4vee: URGENTE!! Valerio Duro è scomparso a diciassette anni da Cinecittà a Roma. Di lui non si hanno più notizie da domenica… - Lazio_TV : *** Trovato morto sotto il ponte di Ariccia il 18enne Valerio Duro *** -