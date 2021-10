Vaccino Covid | dati e grafici sulle somministrazioni in Italia | regione per regione

Advertising

RobertoBurioni : Colin Powell aveva un grave cancro del sistema immunitario ed è morto di COVID nonostante fosse vaccinato. Questo c… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, ok dell’Ema al preparato Pfizer pronto all’uso che si conserva in frigo: verrà prodotto anche in Ita… - fattoquotidiano : Covid, il microbiologo Crisanti: “Terza dose di vaccino e mascherine o l’Italia rischia i numeri inglesi” - axhelix : @QLexPipiens Il mieloma lo aveva. Se è morto di vaccino o covid penso che con quel che aveva non c'è molto da stabi… - Loredan83532601 : @ghismo85 @kalibiro @atimo13 Ma la cosa incredibile è che oggi, pur sapendo che il vaccino dopo 5 mesi crolla al 40… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Adnkronos

In soli due mesi, ad agosto e a settembre scorsi, i costi sostenuti dalle casse pubbliche per curare nei repartidel Cotugno i malati non vaccinati ammontano a 3,6 milioni di euro. Il dato proviene da un'elaborazione sviluppata da Alfredo Amodio , responsabile dell'ufficio per il Controllo di gestione dell'...Leggi anche Variante Delta Plus, contagi in aumento in Gb, Oxford studiaper variante Delta Il numero dei nuovi casi rimane abbondantemente superiore alle 40mila unità. Questo trende ...Covid picco decessi UK, scoperta nuova variante Nel frattempo ... Sulla campagna vaccinale britannica in corso ha aggiunto: “E poi con i vaccini hanno perso un po’ di potenza, distanziando in maniera ...Soddisfazione di Nicola Zingaretti, ma è anche vero che ieri la regione ha attestato 326 nuovi casi e 10 morti Nella lotta al Covid attraverso la campagna vaccinale il Lazio va meglio della media nazi ...