Vaccini: Sardegna, antiCovid e antinfluenzale in farmacia (Di martedì 19 ottobre 2021) Con l'arrivo dei Vaccini antinfluenzali, previsti per la seconda metà di novembre, le farmacie sono pronte per somministrare sia le dosi del quadrivalente che quelle del siero antiCovid. La strada è ...

AlguerIT : SARDEGNA Vaccini: 5mila somministrazioni negli hub - GazzettaDellaSc : In Sardegna ieri 5mila vaccini, isola prima per dosi nella fascia 12-19 anni - GarauPina : RT @AnsaSardegna: 5mila vaccini in 24 ore, per Solinas 'grande risultato'. 'Bene la risposta dei giovani alla campagna' #ANSA - AnsaSardegna : 5mila vaccini in 24 ore, per Solinas 'grande risultato'. 'Bene la risposta dei giovani alla campagna' #ANSA - ProDocente : In Sardegna ieri 5mila vaccini, isola prima per dosi nella fascia 12-19 anni -