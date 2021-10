Vaccini: inchiesta 'furbetti', pm Bari chiede archiviazione (Di martedì 19 ottobre 2021) La Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione per 48 persone, i cosiddetti "furbetti" dei Vaccini Covid. Tra gli indagati per i quali dagli accertamenti dei pm baresi è emersa "l'infondatezza" delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) La Procura diha chiesto l'per 48 persone, i cosiddetti "" deiCovid. Tra gli indagati per i quali dagli accertamenti dei pm baresi è emersa "l'infondatezza" delle ...

Advertising

Corriere : Vaccini contro il Covid, i dati della svolta: chi sono gli immunizzati finiti in ospedale | L'inchiesta - CorriereQ : Vaccini: inchiesta ‘furbetti’, pm Bari chiede archiviazione - isabella196806 : Vaccini contro il Covid, i dati della svolta: chi sono gli immunizzati finiti in ospedale | L'inchiesta - NicoL20065766 : @MarcoRCapelli Intanto le pecore continuano a fidarsi ciecamente ignorando verità e testimonianze. Quando uscirà a… - Siggyserafino : Vaccini contro il Covid, i dati della svolta: chi sono gli immunizzati finiti in ospedale | L'inchiesta -