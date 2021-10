Vaccini, 642.415 terze dosi somministrate in Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Salgono a 642.415 le terze dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della struttura commissariale. Sono invece 87.770.783 le somministrazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Salgono a 642.415 ledi vaccino anti Covidin. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della struttura commissariale. Sono invece 87.770.783 le somministrazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini 642 Vaccini, 642.415 terze dosi somministrate in Italia Salgono a 642.415 le terze dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della struttura commissariale. Sono invece 87.770.783 le somministrazioni totali. Di ...

Coronavirus Toscana, 230 contagi e 3 decessi A livello di vaccini attualmente somministrati, la Toscana è ferma a quota 5.66 milioni. Si ... Sono 7.225 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.332 a Firenze, 642 a Prato, 661 a ...

Bollettino vaccini covid oggi 19 ottobre/ 642mila terze dosi somministrate Bollettino vaccini covid oggi 19 ottobre 2021: gli ultimi numeri ufficiali sulla campagna di vaccinazione in Italia, ecco tutti i dati ...

