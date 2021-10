Va a cercare funghi, bergamasco 69enne scivola per 40 metri lungo un pendio: è grave (Di martedì 19 ottobre 2021) È successo nella mattinata di martedì 19 ottobre in provincia di Sondrio. L’uomo è stato recuperato con il verricello dell’elisoccorso: è in gravi condizioni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 ottobre 2021) È successo nella mattinata di martedì 19 ottobre in provincia di Sondrio. L’uomo è stato recuperato con il verricello dell’elisoccorso: è in gravi condizioni.

Ultime Notizie dalla rete : cercare funghi Segnala persona sospetta ai Carabinieri ma era un cercatore di funghi I Carabinieri del NORM di Cossato si sono portati sul posto e lo hanno velocemente rintracciato: si trattava di un uomo della zona intento a cercare funghi, regolarmente autorizzato. Redazione g. c.

Elio Coletti trovato morto: era scomparso due giorni fa mentre cercava funghi Uscito venerdì per cercare funghi, Elio Coletti è stato trovato morto vicino alla Casera: sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Elio Coletti, l'uomo di 58 anni ...

Disperso mentre va a cercare funghi, ritrovato morto 83enne Agenzia ANSA Va a cercare funghi, bergamasco 69enne scivola per 40 metri lungo un pendio: è grave Si trovava lì con un amico, perchè erano usciti per una escursione in cerca di funghi. A un certo punto il 69enne è scivolato nel bosco, lungo un pendio ripido per una quarantina di metri.

Non era un ladro, ma un cercatore di funghi: paura rientrata Non era un ladro, ma un cercatore di funghi: paura rientrata. Non era un ladro o un bandito, era bensì solo un innocuo cercatori di funghi. L ...

