Usa | l’allenatore di football Nick Rolovich licenziato perché non ha voluto vaccinarsi

Leggi su open.online

(Di martedì 19 ottobre 2021), il capo allenatore didei Cougars della Washington State University, è statoper aver rifiutato di farsi inoculare il vaccino anti Covid. Un comportamento giudicato non conforme alle politiche statali e universitarie dallo stesso ateneo che ieri, 18 ottobre, lo ha allontanato per giusta causa. Consono stati licenziati anche quattro assistenti allenatori: Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann e Mark Weber. «Questo è un giorno scoraggiante per il nostro programma calcistico. La nostra priorità è stata e continuerà ad essere la salute e il benessere dei giovani della nostra squadra», ha commentato il direttore sportivo Pat Chun in una nota. «La leadership della nostra squadra di calcio è piena di giovani uomini di carattere, altruismo e resilienza e ...