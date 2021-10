Usa | insulti omofobi al ministro Pete Buttigieg in congedo parentale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Battute inappropriate, attacchi all’opposizione e veri e propri: negli Stati Uniti la destra repubblicana si è scagliata contro ildei Trasporti, indopo aver adottato due gemelli con il marito Chasten. La vita dei neogenitori è cambiata radicalmente con l’arrivo in agosto di Penelope Rose e Joseph August, avuti dopo una lunga procedura di adozione, e ilsta sfruttando questo tempo prezioso per stare vicino al compagno e ai bambini. Vi raccomandiamo... "È durata solo un giorno": come l'a sta vandalizzando diritti e arcobaleni Dalla metro B di Roma allo stadio di Monaco: l'arcobaleno, ...

anongender : RT @hopelessjo: raga ditemi quello che volete ma un uomo che si traveste da donna e usa insulti misogini + parla di sé al femminile quando… - nyu_hak : oomf che usa disabilità come insulti ?????? sb immediatamente ma non vi fate schifo dio santo - h4ppilycosmic : RT @hopelessjo: raga ditemi quello che volete ma un uomo che si traveste da donna e usa insulti misogini + parla di sé al femminile quando… - fukiameist4r : RT @hopelessjo: raga ditemi quello che volete ma un uomo che si traveste da donna e usa insulti misogini + parla di sé al femminile quando… - innerg0ddess : RT @hopelessjo: raga ditemi quello che volete ma un uomo che si traveste da donna e usa insulti misogini + parla di sé al femminile quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa insulti

L'HuffPost

...!1) Questo pseudo tifoso non solola bocca per fare versi, ma ha un movimento del corpo che ... "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "...Per le sue asserzioni moderate McConnell si era beccato feroci e volgaridi Trump ai quali lui non rispose. L'ultimo di questi attacchi è avvenuto recentemente quando McConnell ha deciso di ...Insomma, secondo il leader dei no green pass bolognesi le sue parole sarebbero state fraintese a causa di un clima di insofferenza nei confronti di chi non si vaccina e manifesta contrarietà al green ...Prosegue la piaga del razzismo negli stadi italiani. Questa volta, a farne le spese, è stato l'esterno dell' InterDumfries, beccato da un "tifoso" nel corso del match contro la Lazio. Dopo gli ultimi ...