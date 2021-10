Urla a gran voce, arrivano i soccorsi: la donna era rimasta senza la badante e non riusciva ad andare in bagno (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Momenti di apprensione quelli vissuti in via Tiziano questo pomeriggio: dall'appartamento di un palazzo tante Urla e la richiesta di intervento fatta da un residente con la Croce Gialla che ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - Momenti di apprensione quelli vissuti in via Tiziano questo pomeriggio: dall'appartamento di un palazzo tantee la richiesta di intervento fatta da un residente con la Croce Gialla che ...

Advertising

Oppure8 : @mindtapes Quando si urla a gran voce di non appartenere si mostra, inesorabile, ciò cui in profondo si teme di appartenere - RosarioGozza : Chi è quel Gran Bastardo che urla in faccia a quella donna? Uno sbirro nazista? - matte051 : Milly ha fatto si un gran cast, ma il problema di Ballando sono quelli ai bordi della pista. La giuria veramente in… - MrFreddie90 : MA POSSIAMO URLARE A GRAN VOCE DI ABOLIRE I PREFERITI? TANTO VANNO SEMPRE GLI STESSI 'KATIA ,MANUEL E ALEX' VANNO S… - primrose_primus : I just published In un mondo al contrario… -