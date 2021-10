Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 10 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mamma mia, oh, quando la cricca di quei 3/4 falsoni che DA ANNI (ANNI, CACCHIO, ANNI) pensano di fregare qualcuno raccontandoci che stanno cercando l’amore, quando sappiamo tutti BENISSIMO che l’unico amore ce l’hanno per quella cacchio di lucina rossa, si uniscono e fanno branco contro uno io tiferei per quell’uno anche se fosse il diavolo in persona, vi giuro Isabella Ricci ha smesso di piacermi già dall’inizio di questa stagione per le ragioni che ho già avuto modo di esplicitare nelle precedenti opinioni e che si riassumono nel fatto che la vedo interessata a percorrere la scia di diversi suoi predecessori, ma IO, e in generale NOI telespettatori, possiamo criticarla, persino dame e cavalieri approdati quest’anno in trasmissione possono criticarla, ma sentire delle critiche nei suoi confronti da parte di gente che letteralmente VIVE IN FUNZIONE della partecipazione a ...