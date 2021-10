Uomini e Donne, Isabella Ricci in un angolo: lascerà il programma? (Di martedì 19 ottobre 2021) Una delle dame più amate di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha subito delle accuse pesanti durante le registrazioni della trasmissione. Dopo esser stata assente per due settimane, questa volta lascerà la trasmissione? Ad inizio di luglio, anche Isabella Ricci ha aperto il suo account social. Lei ha spiegato in più occasioni che ha sempre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Una delle dame più amate di, ha subito delle accuse pesanti durante le registrazioni della trasmissione. Dopo esser stata assente per due settimane, questa voltala trasmissione? Ad inizio di luglio, ancheha aperto il suo account social. Lei ha spiegato in più occasioni che ha sempre L'articolo proviene da Inews.it.

