Uomini e Donne gossip, furiosa lite tra Armando ed Isabella: ecco cosa è successo (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata andata in onda il 19 settembre 2021 di Uomini e Donne, il cavaliere Armando Incarnato ha accusato Isabella Ricci di essere l’artefice di alcune macchinazioni, creando un duro scontro con la donna. Incarnato sostiene che Isabella abbia creato una pagina Instagram dove denigra gli altri protagonisti del Trono Over, ovviamente la donna ha smentito categoricamente l’insinuazione. Chi tra i due starà dicendo la verità? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne gossip, volano schiaffi in studio per un paio di slip: arriva la censura Un cavaliere è stato schiaffeggiato per aver raccontato un dettaglio intimo della conoscenza con una dama,i motivi per cui la scena non adrà in onda Un cavaliere del Trono Over è stato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata andata in onda il 19 settembre 2021 di, il cavaliereIncarnato ha accusatoRicci di essere l’artefice di alcune macchinazioni, creando un duro scontro con la donna. Incarnato sostiene cheabbia creato una pagina Instagram dove denigra gli altri protagonisti del Trono Over, ovviamente la donna ha smentito categoricamente l’insinuazione. Chi tra i due starà dicendo la verità? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, volano schiaffi in studio per un paio di slip: arriva la censura Un cavaliere è stato schiaffeggiato per aver raccontato un dettaglio intimo della conoscenza con una dama,i motivi per cui la scena non adrà in onda Un cavaliere del Trono Over è stato ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - cpetacci : RT @MarcoBertoli60: @borghi_claudio É stato devastante io ex serg. degli Alpini volontario per 25 anni della Prot.Civile e dell'antincendio… - Marina48118673 : RT @MarcoBertoli60: @borghi_claudio É stato devastante io ex serg. degli Alpini volontario per 25 anni della Prot.Civile e dell'antincendio… -