Uomini e Donne | Gemma Galgani svela se lascia l' Italia con Costabile

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 19 ottobre 2021) Asi è tornati a parlare die del nuovo cavaliere interessato a lei,Albore. Dopo quanto successo nella scorsa puntata, è parso che finalmente la dama piemontese abbia perso la testa per qualcuno, accendendosi addirittura la possibilità di una sua partenza per l'Egitto. Tuttavia, nel corso della puntata del 19 ottobre, il discorso diha accresciuto dei sospetti in Gianni Sperti che ha notato qualcosa di strano!, Tina Cipollari disapprova il bacio tra due anziani Dopo aver rotto la bambola che la raffigura, chiamata mummia,se l'è ritrovata nuovamente di fronte e questa volta non ha potuto toccarla perché era esposta all'interno di un box di ...