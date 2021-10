Uomini e Donne | anticipazioni 19 ottobre

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata diche andrà in onda oggi non mancheranno i colpi di scena, gli scontri e le emozioni. Come sempre tra i protagonisti troveremo Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ma cosa succederà stavolta tra le due? Oggi, alle 14.45 circa, tornerà un nuovo appuntamento con l’amato dating show di Canale 5,. La puntata trasmessa è stata registrata diverse settimane fa ed esattamente il 3. Secondo alcune indiscrezioni, così, possiamo già dirvi che ancora una volta dovrebbero essere Tina Cipollari e Gemma Galgani le protagoniste della puntata; le due daranno di nuovo vita ad uno dei loro soliti siparietti? Gemma Galgani e Tina Cipollari: nuovo contro? Dove siamo rimasti ieri, con la prima puntata della settimana di? ...

Sul sito di Isa e Chia sono apparse le anticipazioni delle nuove registrazioni di '' di domenica 17 ottobre. Protagonista assoluto è Biagio Di Maro che, a causa di alcune dichiarazioni, sembra essere coinvolto in situazioni non molto chiare, ma andiamo per ordine. Tutto quello che c'è da sapere sulla registrazione di Uomini e Donne del 17 ottobre: da Gemma Galgani al ritorno di un'altra dama.